أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المملكة لن تتردد في اتخاذ أية إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وحول إمكانية غلق بعض أحياء مدينة الرياض" قال متحدث الصحة، إن أي خطوات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية -بما فيها منع التنقل أو منع الدخول والخروج من بعض المواقع- خاضعة لتقييم مستمر من قبل لجان ومراكز علمية والجهات ذات الصلة، التي تقيم الوضع العالمي والإقليمي والمحلي داخل المملكة، وسيتم اتخاذ أي إجراء متى دعت الحاجة لذلك. مشيرًا إلى أن المواطنين عليهم الحذر من الشائعات، ومتوجهًا بالشكر للجميع على التعاون لتنفيذ التدابير الاحترازية. اقرأ أيضا: وزارة الصحة: 22 ألف حالة غادرت الحجر الصحي والعزل المنزلي

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزارة الصحة تعلن الإجراءات المحتملة بخصوص "غلق أحياء بالرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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