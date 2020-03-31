بالفيديو.. متحدث الأمن العام يوجه نصيحتين بخصوص التنقل بين المناطق

دعا الأمن العام، المواطنين إلى تأجيل التنقل بين المناطق، وفق التدابير الاحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعدم إرسال «طلبات تنقل»، بشأن الحالات المستثناة من الإجراءات الاحترازية، إلا للضرورة وذلك على البريد الإلكتروني المخصص لذلك ([email protected]).

وقال المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات التدابير الوقائية من فيروس كورونا، تلقينا حتى الآن 20 ألف طلب للانتقال، بينما تمت الموافقة – فقط – على 150 طلبًا، تشمل أصحاب الظروف المستثناة، حيث أوضحنا لأصحاب الطلبات غير الضرورية، إمكانية تأجيلها.

وجدد «الشويرخ»، التأكيد على جميع المواطنين بالحالات المستثناة من أمر منع الانتقال والتي تشمل المحتاجين لجلسات علاج، أو من لديهم حالات وفيات لأقرباء من الدرجة الأولى، أو من لديهم ظروف تستدعي فعلًا انتقال صاحبها.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1563 حالة، مشيرًا إلى أن حالتين توفيتا وهما لمقيمين في المدينة المنورة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات 10 حالات، بينما غالبية الإصابات بكورونا مستقرة طبيًا.

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