حساب المواطن يحسم طلبات الحصول على الدعم بـ"أثر رجعي"

أكد برنامج حساب المواطن، أن احتساب الدعم للمستحقين، يكون بناء على تاريخ صدور نتائج الأهلية التي تؤكد استحقاق المستفيدين للدعم، وذلك بدون أن يشمل ذلك الدفعات السابقة.
وأضاف البرنامج، ردًّا على تساؤل تلقاه عبر «تويتر» بشأن مدى إمكانية صرف الدعم بأثر رجعي، أن احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية للتابع من غير احتساب الدفعات السابقة.
وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفِي معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع».
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