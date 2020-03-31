الإطاحة بمروج شائعة «إصابات كورونا الكبيرة» في تبوك

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، القبض على شخص روج شائعة بشأن انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى عدد كبير من الأشخاص بسبب مواطن وشقيقته. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في أحد المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص، زاعمًا أن الوضع الصحي في المنطقة خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبثّ الهلع بين الأهالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. النيابة العامة توضح آلية رصد المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي

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