وزارة الصحة: 22 ألف حالة غادرت الحجر الصحي والعزل المنزلي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن 22 ألف شخص في الحجر الصحي والعزل المنزلي و50% منهم تم التأكد من سلامتهم، وبيّن أن الإصابات المعلنة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المملكة موزعة بين عدد من المناطق.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن، أن إجمالي الحالات الـ«1563» المسجلة بالمملكة موزعة بين، الرياض 33، جدة 29، مكة المكرمة 20 حالة، القطيف 7 حالات، الخبر 4 حالات، الدمام 3 حالات، المدينة المنورة 3 حالات.

وبيّن أن هناك حالتين في الهفهوف، وحالتين في الظهران، وجازان حالتان، والبدائع حالة واحدة، وأبها حالة واحدة، خميس مشيط حالة، رأس تنورة حالة، الخفجي حالة، منوهًا بتعافي 50 حالة جديدة من الفيروس ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 165 حالة، ووفاة عشر حالات فقط. منها حالتان لمقيمين بالمدينة المنورة.

وجدد المتحدث باسم الوزارة التأكيد على المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، منوهًا بأن 108 حالات من الحالات المصابة كانت بسبب مخالطة مصابين بالفيروس.

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