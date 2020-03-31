الضمان الصحي يعقد ورشة لمناقشة معايير البيانات

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية ورشة عمل «عن بُعد» بعنوان «الحد الأدنى من البيانات وآلية رفعها» بمشاركةِ ما يزيد على 721 مختصا بالبيانات والإحصاء وتقنية المعلومات والترميز الطبي يمثلون مختلف شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وبعض الشركات المتخصصة في القطاع الصحي.

أهداف

قال أمين عام المجلس الدكتور شباب الغامدي إن الورشة تهدف إلى توسيع مشاركة الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم بما يحقق رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم المساعدة في تذليل الصعاب والتحديات إن وجدت، وكذلك تعزيز التواصل مع شركاء القطاع وشرح السياسات والمبادرات الجديدة المتعلقة بإستراتيجية المجلس 2020-2024 التي من ضمنها تطبيق معايير الترميز للبيانات واستخدامها على النحو الأمثل وتعزيز جودة الخدمة الصحية والتكلفة مقابل الجودة والكفاءة وبناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص المبنية على قواعد بيانات موحدة.

محاور

لفت الغامدي إلى أن ورشة العمل شملت عدة محاور من بينها متطلبات وتفاصيل الحد الدنى mds وهيكلة البيانات وآليات رفعها ومؤشر جودة البيانات ودور الترميز في تحسين قطاع التأمين الصحي، إلى جانب نبذة عن المجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للمعلومات الصحية وشرح موجز عن كل معيار من معايير الترميز والتصنيف وكيفية استخدامه، مؤكدا أن أعمال المجلس تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها ظروف الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المجلس منذ وقت مبكر استثمر التطور التقني وطور آليات عمله ليكون مستعدا لأي ظرف طارئ ما ساهم في الحفاظ على استمرارية أعمال المجلس خلال أوقات الأزمات والطوارئ، مؤكداً أن المجلس أطلق حملةً بعنوان «خليك في البيت خدماتنا كلها بين يديك» للتعريف بخدماته الإلكترونية لكافة المستفيدين من «المؤمن لهم من شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية»، وذلك للتعرف بالقنوات التي تنجز من خلالها كافة المعاملات إلكترونياً دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس، ومن بين أهم تلك القنوات الهاتف الموحد لمركز خدمة العملاء «920001177» أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة «www.cchi.gov.sa»، وكذلك تطبيق الهواتف الذكية «CCHIKSA»، وقنوات التواصل الاجتماعي «تويتر، فيس بوك، لنكد إن» على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA).