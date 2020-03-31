السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان :أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه على سلامة الجميع والحد من جائحة كورونا



جيزان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتأمين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس

وقال سمو أمير منطقة جازان :" لقد جاء الأمر الملكي الكريم ليجسد أهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على صحة وسلامة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المعطاء ودليل حكمة وبعد النظر من المليك المفدى للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - والتي تهدف إلى حماية الأرواح من جائحة فيروس كورونا".

وسأل سموه في ختام تصريحه "الله عزوجل" أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يجزيهما خير الجزاء وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان لما تقدمه من رعاية كريمة للمواطنين والمقيمين وكل من تحتضه هذه الأرض المباركة.

//انتهى//

18:50ت م

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جيزان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتأمين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا , للدور الإنساني النبيل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -.وقال سمو أمير منطقة جازان :" لقد جاء الأمر الملكي الكريم ليجسد أهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على صحة وسلامة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المعطاء ودليل حكمة وبعد النظر من المليك المفدى للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - والتي تهدف إلى حماية الأرواح من جائحة فيروس كورونا".وسأل سموه في ختام تصريحه "الله عزوجل" أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يجزيهما خير الجزاء وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان لما تقدمه من رعاية كريمة للمواطنين والمقيمين وكل من تحتضه هذه الأرض المباركة.//انتهى//18:50ت م0170

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان :أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه على سلامة الجميع والحد من جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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