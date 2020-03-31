السعودية اليوم / نائب أمير القصيم يشيد بالمسؤولية العالية لدى المواطنين والمقيمين والتزامهم للحد من تفشي فايروس كورونا



بريدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بما لمسه من حسّ بالمسؤولية والتزام عالٍ من المواطن والمقيم على أرض المملكة استجابة للتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بمنع التجول ، والذي يأتي كإجراء احترازي للحد من تفشي فايروس

وقال سموه: إن الانضباط والتعامل الحضاري من قبل المواطن والمقيم في القصيم والمملكة عموما ينبئ عن تكامل وانسجام كبيرين مع ما تقدمه الدولة -رعاها الله- من عناية واهتمام بأبنائها في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي ندعو الله سبحانه أن يكشفه عن بلادنا والعالم أجمعين.

وأضاف سموه : إنَّنا كسعوديين نقدم كل الامتنان والدعم لكافة قطاعات الدولة في المنطقة ، على ما يقدمونه جميعا من جهود وإجراءات احترازية ووقائية لتحقيق سلامة الجميع بإذن الله.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وأن يحفظ الله الوطن والمواطن والمقيم من كل سوء ومكروه .

// انتهى //

18:09ت م

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بريدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بما لمسه من حسّ بالمسؤولية والتزام عالٍ من المواطن والمقيم على أرض المملكة استجابة للتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بمنع التجول ، والذي يأتي كإجراء احترازي للحد من تفشي فايروس كورونا وقال سموه: إن الانضباط والتعامل الحضاري من قبل المواطن والمقيم في القصيم والمملكة عموما ينبئ عن تكامل وانسجام كبيرين مع ما تقدمه الدولة -رعاها الله- من عناية واهتمام بأبنائها في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي ندعو الله سبحانه أن يكشفه عن بلادنا والعالم أجمعين.وأضاف سموه : إنَّنا كسعوديين نقدم كل الامتنان والدعم لكافة قطاعات الدولة في المنطقة ، على ما يقدمونه جميعا من جهود وإجراءات احترازية ووقائية لتحقيق سلامة الجميع بإذن الله.وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وأن يحفظ الله الوطن والمواطن والمقيم من كل سوء ومكروه .// انتهى //18:09ت م0158

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