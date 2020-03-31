السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يوجه بوضع عدد من مباني الرئاسة المخصصة لأعمال الحج تحت تصرف "الصحة"



الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

وجه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بوضع عدد من مباني الرئاسة العامة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران تحت تصرف وزارة الصحة للاستفادة منها ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة في مواجهة فيروس

مما يذكر أن مباني الرئاسة العامة المخصصة لأعمال الحج لهذا الغرض عالية الجودة في الإنشاء والتصميم، وتحوي كل الخدمات الحيوية.

// انتهى //

18:09ت م

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الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسوجه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بوضع عدد من مباني الرئاسة العامة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران تحت تصرف وزارة الصحة للاستفادة منها ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة في مواجهة فيروس كورونا مما يذكر أن مباني الرئاسة العامة المخصصة لأعمال الحج لهذا الغرض عالية الجودة في الإنشاء والتصميم، وتحوي كل الخدمات الحيوية.// انتهى //18:09ت م0157

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