

أبها 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها نحو ثلاثة آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد الحميدي أنه تم رصد نحو ١٩٣٤ مخالفة صحية ، بعد أكثر من ٦٩٠٧ جولة ميدانية قام بها المراقبين، مشيراً إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، إلى جانب انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها.

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18:01ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير و بلدياتها تقوم ب ٦٩٠٧ زيارة تفتيشية وتسجل ١٩٣٤ مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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