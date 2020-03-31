السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تؤكد أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها



تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق31 مارس 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها تكثيف أعمالها بشقيها الوقائي والرقابي من خلال الحملات المجدولة والجولات الترددية لمراقبيها على مدار اليوم، ووقوفهم على جميع المحلات والمتاجر الخاضعة لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام مسؤولياتها، وإلزام أصحابها والعاملين بها باتخاذ أقصى درجات التدابير المتعلقة بالنظافة والتطهير والتعقيم، واتباع الأساليب والإرشادات التي تنص عليها أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفي سياق متزامن تسخر أمانة المنطقة جميع فرقها الميدانية للقيام بمهامها وواجباتها من خلال القيام بعمليات التعقيم والتطهير والرش للأسواق المركزية والمتاجر والميادين العامة والطرق والأرصفة، ومراكز التسوق، على مدار اليوم

وأوضحت أمانة منطقة تبوك ، بأنها اتخذت من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أقصاها، للحد من انتشار فيروس

باستخدام جميع المواد والمطهرات والمعقمات التي تفي بالغرض ولا تضر بصحة الإنسان ولا تتسبب بتلوث في البيئة.

وشددت أمانة المنطقة أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها وهي تمثل خط الدفاع الأول للحد من فيروس كورونا من خلال جولاتها الرقابية على الأسواق لضمان جودة الغذاء والحفاظ على سلامة المتسوقين ، منبهة في ذات الوقت إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات التي نصت عليها المواد المنظمة لجميع التراخيص الخاضعة لأعمال الأمانة بحق المخالفين سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات.

وأكدت أمانة منطقة تبوك بأن دورها لا يقتصر على تلك الأعمال، بل يتجاوزه إلى القيام بحملات توعوية وتثقيفية وارشادية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من الجهات ، وبمتابعة مباشرة من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وسلامتهما.

// انتهى //

18:00ت م

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تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق31 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها تكثيف أعمالها بشقيها الوقائي والرقابي من خلال الحملات المجدولة والجولات الترددية لمراقبيها على مدار اليوم، ووقوفهم على جميع المحلات والمتاجر الخاضعة لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام مسؤولياتها، وإلزام أصحابها والعاملين بها باتخاذ أقصى درجات التدابير المتعلقة بالنظافة والتطهير والتعقيم، واتباع الأساليب والإرشادات التي تنص عليها أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.وفي سياق متزامن تسخر أمانة المنطقة جميع فرقها الميدانية للقيام بمهامها وواجباتها من خلال القيام بعمليات التعقيم والتطهير والرش للأسواق المركزية والمتاجر والميادين العامة والطرق والأرصفة، ومراكز التسوق، على مدار اليوموأوضحت أمانة منطقة تبوك ، بأنها اتخذت من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أقصاها، للحد من انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون انتقالة والعمل على مكافحتهباستخدام جميع المواد والمطهرات والمعقمات التي تفي بالغرض ولا تضر بصحة الإنسان ولا تتسبب بتلوث في البيئة.وشددت أمانة المنطقة أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها وهي تمثل خط الدفاع الأول للحد من فيروس كورونا من خلال جولاتها الرقابية على الأسواق لضمان جودة الغذاء والحفاظ على سلامة المتسوقين ، منبهة في ذات الوقت إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات التي نصت عليها المواد المنظمة لجميع التراخيص الخاضعة لأعمال الأمانة بحق المخالفين سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات.وأكدت أمانة منطقة تبوك بأن دورها لا يقتصر على تلك الأعمال، بل يتجاوزه إلى القيام بحملات توعوية وتثقيفية وارشادية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من الجهات ، وبمتابعة مباشرة من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وسلامتهما.// انتهى //18:00ت م0155

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.