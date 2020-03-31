السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية بمدبنة صفوى



الدمام 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

كثفت أمانة الشرقية جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال الغذائية بمدينة صفوى بمحافظة القطيف، وذلك للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبطت 90 كيلو من اللحوم الفاسدة المكدسة في أحد البرادات لمدة طويلة، إضافة إلى ضبط 20 كيلو من لفائف ورق العنب الفاسدة المحضرة للبيع.

وأتخذت الأمانة عدداً من التدابير لتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة المنظمة لتلك الأنشطة واتباع الممارسات الغذائية الجيدة.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للالتفات لما يقدم لهم والابلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز 940 .

// انتهى //

17:58ت م

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