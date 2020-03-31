السعودية اليوم / تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر



بغداد 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

اعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس

وافادت الوزارة في بيان صحفي بانها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لاحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.

// انتهى //

17:39ت م

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بغداد 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واساعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا وافادت الوزارة في بيان صحفي بانها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لاحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.// انتهى //17:39ت م0150

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