شكرا لقرائتكم خبر عن 13930 جولة رقابية وتعقيم 3 آلاف موقع بجازان والان نبدء بالتفاصيل

بأكثر من 13930 جولة رقابية من خلال فرق العمل الميدانية للحفاظ على الصحة العامة، تقوم امانة منطقة جازان بتكثيف أعمال الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام في كافة مدن ومحافظات المنطقة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم أكثر من 3000 موقع تشمل الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون ، وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي اليومية ، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أمين منطقة جازان انايف بن سعيدان ، أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

كما أكد أمين منطقة جازان بأن هذه الحملات بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة و سلامة المواطن والمقيم .