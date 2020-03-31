شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل كاذب عن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة تبوك القبض على مواطن يحاول إثارة البلبلة عبر تسجيل له حول فيروس كورونا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا ، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص ، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة أنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي ،فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله -من تحديد هويته و القبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر ، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه ، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه .

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