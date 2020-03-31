شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: إجراءات المملكة في مواجهة كورونا نموذجًا يحتذى به في مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الاستثمار، م. خالد الفالح، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر": تشرفت بإلقاء كلمة المملكة في اجتماع وزارء استثمار مجموعة العشرين واستعراض ما قامت به من إجراءات حازمة وموفقة، تعد أنموذجاً يحتذى به على مستوى مجموعة العشرين، حيث ساهمت هذه القرارات في الحد من انتشار الفايروس بالإضافة إلى تمكين القطاعات الحيوية؛ الطبية واللوجستية والخدمات الأساسية من استمرارية أعمالها.

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