شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

متحدث الأمن العام: 20 ألف طلب لأصحاب الظروف الخاصة للتنقل بين المناطق

متحدث التجارة: نفذنا 23 ألف جولة رقابية وتراجع بلاغات قلة الكمامات والمطهرات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (110) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، 108 حالات كانت بسبب المخالطة.

وقال "متحدث الصحة " في المؤتمر الصحفي المشترك أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا 1563حالة بالمملكة حتى الآن.

فينا سجلت حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة رحمهم الله، وتسجيل (50) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (165) حالة ولله الحمد.

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وقال متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ: الالتزام بالتعليمات سيقودنا للخروج من خذه الأزمة ، مشيرا إلى أنهم لمسوا التزامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين في تطبيق التعليمات

وأضاف :وردنا 20 ألف طلب لأصحاب الظروف الخاصة للتنقل بين المناطق ، عدد البلاغات خلال الأيام الماضية 11,488، وتمت الموافقة على 6771 حالة وهناك تعاون وتنسيق للحالات الطارئة والإنسانية مع الهلال الأحمر

وأهاب العميد الشويرخ بالجميع ألا يُرسل على البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التنقل إلا أصحاب الظروف الخاصة .

من جانبه قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن المستهلك السعودي ضرب في هذه الأزمة أروع مثال للاستهلاك بوعي.

وأضاف أنه تم تنفيذ 23 ألف جولة للفرق الرقابية للوزارة بمختلف المناطق ، وتسجيل 1361 مخالفة على عدد من المتلاعبين في الأسعار ، ولمسنا انخفاضًا في البلاغات حول قلّة الكمامات والمعقمات و الفرق الرقابية تواصل أعمالها خلال ساعات منع تجول ،وهناك ارتفاع متقصد في أسعار بعض الفواكه وتحديدًا الحمضيات. كما رصدت الفرق الرقابية أن ساعات الفترة الصباحية مريحة في التسوق، وأكد متحدث التجارة أن الأيام المقبلة ستشهد وفرة في منتجات الحمضيات لتغطية حالة الاحتياج. وأشار إلى أن هناك 20 تطبيقا مرخصا لتوصيل الطلبات وعمليات التحسين مستمرة وهناك غرامات على المتلاعبين بالأسعار تصل إلى مليون ريال