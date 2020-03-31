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الاتصالات وزين وموبايلي لمن هم في الحجر الصحي : فاتورة أبريل علينا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت 3 شركات من مقدمي خدمة الاتصالات في المملكة إعفاء نزلاء الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا من فاتورة شهر إبريل.
ونشرت كل من: شركة الاتصالات السعودية، وشركة زين، وشركة موبايلي رسالة عبر تويتر يعلنون فيها عن المبادرة.
وقالت الشركات الثلاث : “لعملائنا الغالين في الحجر الصحي، الله يقومكم بالسلامة، اتفقنا على أن تكون فاتورة شهر أبريل علينا.. استخدم الإنترنت، وتواصل مع أحبابك في السعودية وأنت بمكانك، ولا تشيل هم الفاتورة”.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كان قد أعلن اليوم أن عدد نزلاء الحجر الصحي سواء في ضيافة وزارة الصحة، وكذلك في العزل المنزلي يضم قرابة 11 ألف شخص.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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