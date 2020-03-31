شكرا لقرائتكم وزارة العدل تطلق المزاد الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-31 وزارة العدل تطلق المزاد الإلكتروني متابعات الخليج 365 - الرياض أطلقت وزارة العدل منصة المزاد الإلكتروني للتيسير على المستفيدين في إطار خطة التحول الرقمي وتفعيل العمل عن بُعد. وتتيح منصة مزاد المزايدة إلكترونيًا على السلع المباعة في المزاد من خلال وسائل الدفع الإلكترونية. Advertisements وقالت وزارة العدل إن البداية في الرياض ثم يتم التعميم لاحقًا في باقي المناطق السعودية. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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