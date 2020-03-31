اتفاق وزراء مالية مجموعة الـ 20 على خريطة طريق لمواجهة ⁧‫كورونا‬⁩

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزيةلدولمجموعةالعشرين اجتماًعا افتراضًيا يوم الثلاثاء الموافق31￼ مارس 2020م بهدف تنسيق جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى الاتفاق على￼ خارطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي عقدت بتاريخ 26 مارس 2020م￼ تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بما في ذلك:￼ تقديم خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث￼ • • • • ستضع خطة العمل الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها دول￼ مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسلط الضوء على التدابير اللازمة على￼ المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الأزمة والفترة اللاحقة لها.￼ معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات جائحة￼ فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك ليتسنى لهذه الدول تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي.￼ العمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع العمل على تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق￼ الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).￼ العمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والاشرافية التي اتخذتها الدول في￼ مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).￼ كما ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين دور صندوق النقد الدولي ومجموعة￼ البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في استخدام جميع مواردهم المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة￼ لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويشمل￼ ذلك دعم الاستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة. وفي هذا الشأن، رحب وزراء المالية ومحافظو البنوك￼ المركزية لدول مجموعة العشرين باستعداد مجموعة البنك الدولي تقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على￼ مدىالخمسةعشرشهًراالقادمةلدعمالدولالأعضاءفيمجموعةالبنكالدوليفيمواجهةجائحةفيروس￼ وكلف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مجموعات العمل ذات العلاقة بتنفيذ￼ كورونا (كوفيد-19). خارطة الطريق وذلك بحلول اجتماعهم الافتراضي القادم المزمع عقده في 15 إبريل 2020م. واتفقوا على الاستمرار￼￼ في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس￼ كورونا (كوفيد-19)