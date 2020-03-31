محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر. فيروس كورونا الجديد Advertisements 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:49 PM بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر. الكلمات المفتاحية ، بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر ،

المصدر : الخليج 365

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