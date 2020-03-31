محمد بن مسعود - الدمام - 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:41 PM قال له: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك" أستاذ أمراض القلب "النمر" يكشف عن أغرب رسالة تلقاها من مواطن أستاذ أمراض القلب "النمر" يكشف عن أغرب رسالة تلقاها من مواطن كشف ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أغرب طلب جاءه منذ سنوات!!

وقال: "جاءتني عبر الواتس آب رسالة من مواطن يقول فيها: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"، وتساءل الدكتور النمر: "هل يحق له ذلك؟ ما رأيكم؟".

جاء ذلك في تغريدة لأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عبر حسابه في "تويتر".

Advertisements — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) هذا اغرب طلب جاني منذ سنوااات !!

هل يحق له ذلك؟

مارأيكم ؟ pic.twitter.com/ndS1Bc5sZb — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) March 31, 2020 الكلمات المفتاحية — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) ، أستاذ أمراض القلب "النمر" يكشف عن أغرب رسالة تلقاها من مواطن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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