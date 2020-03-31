اخبار السعوديه

تبوك: القبض على مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل بشأن كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - وصف الوضع الصحي بـ"الخطير" بغرض إثارة الرأي العام وبثّ الهلع

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك أنه تمت متابعة التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في أحد المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج؛ بسبب إصابتهما بفيروس ""، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة بأنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي.

وقال المتحدث: أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات الأولية معه، وإحالته لفرع النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:38 PM

وصف الوضع الصحي بـ"الخطير" بغرض إثارة الرأي العام وبثّ الهلع

Advertisements
تبوك: القبض على مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل بشأن كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك أنه تمت متابعة التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في أحد المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج؛ بسبب إصابتهما بفيروس "كورونا"، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة بأنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي.

وقال المتحدث: أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات الأولية معه، وإحالته لفرع النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

الكلمات المفتاحية

، تبوك: القبض على مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل بشأن كورونا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تبوك: القبض على مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا