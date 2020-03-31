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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك أنه تمت متابعة التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في أحد المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج؛ بسبب إصابتهما بفيروس "كورونا"، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة بأنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي.
وقال المتحدث: أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر.
وأضاف: تم استكمال الإجراءات الأولية معه، وإحالته لفرع النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:38 PM
وصف الوضع الصحي بـ"الخطير" بغرض إثارة الرأي العام وبثّ الهلع
أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك أنه تمت متابعة التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في أحد المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج؛ بسبب إصابتهما بفيروس "كورونا"، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة بأنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي.
وقال المتحدث: أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر.
وأضاف: تم استكمال الإجراءات الأولية معه، وإحالته لفرع النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
، تبوك: القبض على مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل بشأن كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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