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وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتخصيص عددٍ من مباني الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة؛ للاستفادة منها في الحجر الصحي أو ما تراه الوزارة ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا -حرسها الله- في مواجهة فيروس كورونا؛ قيامًا بواجبها الشرعي والوطني.
جدير بالذكر أن مباني الرئاسة العامة المخصصة لأعمال الحج لهذا الغرض عالية الجودة في الإنشاء والتصميم، ووفق أعلى المواصفات، وتحوي كل الخدمات الحيوية، وتتكون من أجنحة وغرف تتسع لـ(٢١٣) سريرًا مهيَّأة بأثاث جديد ومكاتب وصالات وأجهزة حاسب آلي وغيرها.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:22 PM
للاستفادة منها في الحجر الصحي في مواجهة فيروس كورونا
وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتخصيص عددٍ من مباني الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة؛ للاستفادة منها في الحجر الصحي أو ما تراه الوزارة ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا -حرسها الله- في مواجهة فيروس كورونا؛ قيامًا بواجبها الشرعي والوطني.
جدير بالذكر أن مباني الرئاسة العامة المخصصة لأعمال الحج لهذا الغرض عالية الجودة في الإنشاء والتصميم، ووفق أعلى المواصفات، وتحوي كل الخدمات الحيوية، وتتكون من أجنحة وغرف تتسع لـ(٢١٣) سريرًا مهيَّأة بأثاث جديد ومكاتب وصالات وأجهزة حاسب آلي وغيرها.
، وضع عدد من مباني رئاسة هيئة الأمر بالمعروف لأعمال الحج تحت تصرف وزارة الصحة ،
المصدر : الخليج 365
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