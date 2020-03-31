، بدء دورة انكماش للأسعار.. "كورونا" يفاقم التضخم في منطقة اليورو ،

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هوى التضخّم في منطقة اليورو الشهر الجاري؛ نتيجة انهيار أسعار النفط؛ في مؤشر على بدء دورة انكماش للأسعار جراء إجراءات عزل حكومية استجابةً لفيروس كورونا أدت لتباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي.
وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم (الثلاثاء)، أن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7 بالمئة من 1.2 بالمئة في فبراير شباط، ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8 بالمئة.
وارتفع تضخُّم أسعار المواد الغذائية إلى 3.5 بالمئة من 2.6 بالمئة ليواصل الاتجاه الصعودي، الذي قد يتفاقم بسبب إجراءات العزل العام، التي تجعل من الصعب وصول المنتجات الغذائية للمستهلك.
وفي مؤشر على مشاكل تضخم أعمق، تراجع مؤشر التضخم الأساسي بفعل هبوط أسعار الخدمات، وارتفع مؤشر التضخم الذي يستبعد الغذاء والطاقة الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرار بشأن السياسات؛ 1.2 بالمئة على أساس سنوي، ولكنه انخفض من 1.3 بالمئة في فبراير.
وتباطأ معيار أضيق نطاقًا للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه عدد كبير من اقتصاديي السوق؛ إلى واحد بالمئة من 1.2 بالمئة، وكان متوقعًا أن يتباطأ إلى 1.1 بالمئة.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:25 PM
أسعار المواد الغذائية تتصاعدبدء دورة انكماش للأسعار.. "كورونا" يفاقم التضخم في منطقة اليورو
هوى التضخّم في منطقة اليورو الشهر الجاري؛ نتيجة انهيار أسعار النفط؛ في مؤشر على بدء دورة انكماش للأسعار جراء إجراءات عزل حكومية استجابةً لفيروس كورونا أدت لتباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي.
وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم (الثلاثاء)، أن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7 بالمئة من 1.2 بالمئة في فبراير شباط، ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8 بالمئة.
وارتفع تضخُّم أسعار المواد الغذائية إلى 3.5 بالمئة من 2.6 بالمئة ليواصل الاتجاه الصعودي، الذي قد يتفاقم بسبب إجراءات العزل العام، التي تجعل من الصعب وصول المنتجات الغذائية للمستهلك.
وفي مؤشر على مشاكل تضخم أعمق، تراجع مؤشر التضخم الأساسي بفعل هبوط أسعار الخدمات، وارتفع مؤشر التضخم الذي يستبعد الغذاء والطاقة الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرار بشأن السياسات؛ 1.2 بالمئة على أساس سنوي، ولكنه انخفض من 1.3 بالمئة في فبراير.
وتباطأ معيار أضيق نطاقًا للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه عدد كبير من اقتصاديي السوق؛ إلى واحد بالمئة من 1.2 بالمئة، وكان متوقعًا أن يتباطأ إلى 1.1 بالمئة.
، بدء دورة انكماش للأسعار.. "كورونا" يفاقم التضخم في منطقة اليورو ،
المصدر : الخليج 365
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