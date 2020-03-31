شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على اجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية .
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض،القصيم والشرقية.
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