حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على اجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية .

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض،القصيم والشرقية.