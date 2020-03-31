شاهد.. تجمعات شبابية في استراحات خاصة بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مواطن، لقطات مصورة تظهر تجمعات شبابية في استراحات خاصة بمنطقة مكة المكرمة. وثق مواطن، لقطات مصورة تظهر تجمعات شبابية في استراحات خاصة بمنطقة مكة المكرمة. ووجه موثق الفيديو رسالة لكافة المسؤولين بمنطقة مكة المكرمة، بتطبيق الأنظمة والتعليمات ضد أصحاب الاستراحات الخاصة والعاملين فيها. وظهر في الفيديو أعدادًا كبيرة من الشباب يحضرون بسياراتهم في الصباح الباكر ووقت انتهاء الحظر، ولا يغادرون إلا مع قرب ساعات الحظر.

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