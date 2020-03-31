شكرا لمتابعة خبر عن رياح وأمطار رعدية على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس على مناطق "مكة المكرمة، تبوك، حائل، عسير".

وأوضحت أن حالة الطقس ستكون عبارة عن استمرار في الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية، على "تبوك، حائل، مكة المكرمة (الخرمة،المويه،تربة، رنية)".

كما ستشهد عسير ومكة المكرمة (رنية) أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية، فيما ستستمر حالة الطقس على الـ4 مناطق حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.