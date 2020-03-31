شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشويرخ» يكشف آلية خروج الحالات الطارئة أثناء منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح العميد سامي الشويرخ، المتحدث باسم الأمن العام، آلية خروج الحالات الطارئة أثناء منع التجول، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين الأمن العام وأجهزته الميدانية والهلال الأحمر.

وأضاف: "يتلقى الهلال الاحمر البلاغ ويُقيّم الحالة فإذا كان الأمر لا يستدعي وصول سيارة إسعاف، والمريض يُمكنه الوصول بالمستشفى فيتم إشعار الأمن العام برسالة نصية موجود بها رقم الاتصال بالشخص المستفيد، ويقوم الأمن العام بإعطاءه خط السير ويعطيه الإذن عبر رسالة قصيرة بالخروج".

وتابع: "وردنا أكثر من 11 ألف بلاغ تطلب الانتقال إلى المستشفى، فتم الموافقة على أكثر من 6 آلاف والاعتذار من الآخرين الذين يُمكنهم الذهاب إلى المستشفى في أوقات أخرى".