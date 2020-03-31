شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» : تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار ‏؛ مؤكدة أنه هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ.

وقالت وزارة التجارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، ‏أنه سيكون هناك وفرة في منتجات الحمضيات في السوق المحلية، كما ‏أوصت بالتسوق ما بين الساعة 6 صباحًا والـ 11 ظهرًا.

وأشارت " التجارة " إلى أن هناك 20 تطبيق مرخص لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم، فضلًا عن وجود غرامات فورية على المتلاعبين بالأسعار تصل إلى مليون ريال.