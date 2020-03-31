شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» : تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار ؛ مؤكدة أنه هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ.
وقالت وزارة التجارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه سيكون هناك وفرة في منتجات الحمضيات في السوق المحلية، كما أوصت بالتسوق ما بين الساعة 6 صباحًا والـ 11 ظهرًا.
وأشارت " التجارة " إلى أن هناك 20 تطبيق مرخص لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم، فضلًا عن وجود غرامات فورية على المتلاعبين بالأسعار تصل إلى مليون ريال.
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