شكرا لمتابعة خبر عن النمر: تعقيم منتجات التسوق بعد شرائها غير ضروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تعقيم الأغراض عند شرائها من البقالة لا يعد أمر ضروري.
واوضح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن وزارة الصحة أكدت بشكل عام أنه لا يوجد توصيات خاصة بتعقيم منتجات التسوق فيما يتعلق بفيروس كورونا على وجه التحديد .
وشدد على ضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الروتينية المعروفة للوقاية من الفيروس.
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