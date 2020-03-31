شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمن العام محذراً من التجاوب مع المتسولين: يؤدى إلى انتقال عدوى كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المتحدث الرسمي للأمن العام، من التجاوب مع المتسولين، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي لانتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.

واوضح، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن البعض يتجاوب مع المتسولين بإعطاءهم بعض النقود، مضيفا أن ذلك يؤدي لآثار سلبية متمثلة في انتقال العدوى من يد إلى يد، لافتا إلى أن هناك جمعيات خيرية تقوم بعملها لهم.

وأكد أن الأمن العام لديه خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل، مضيفا أنها تتعامل مع طلبات التنقل بين المدن وفق أولوية الحالات.

ونوه بوجود تعاون كبير في الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في مكة.