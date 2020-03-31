شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي لن يقِ بل يضر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردّ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال بشأن الوقاية من فيروس كورونا عبر غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي، إن "هذه النصيحة ضمن مجموعة نصائح نسمعها اليوم، واستمرار عمل ذلك قد يكون مضر بالأنف ويعرض الإنسان للمخاطر، والأسهل من ذلك بكثير هو غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون ".

وأضاف :" سمعنا نصائح كثيرة.. اغمر نفسك في محلول واغسل أنفك بالملح، وسنسمع الكثير من الشائعات، فيجب أن نحذر من كل ما يتم نشره من مصادر غير موثوقة " .

وكشف عن تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 بالمملكة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1563 حالة إصابة.