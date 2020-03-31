شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة دعوة المملكة لإجراء محادثات مع الحوثيين في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفى مصدر مسؤول صحة ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن دعوة المملكة لإجراء محادثات مع الحوثيين في الرياض.
وأكد المصدر أن ما نشر في هذا الشأن غير دقيق، موضحا أن الأطراف اليمنية وافقت قبل الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة، على الاجتماع للتهدئة والبحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية.
واضاف أن الحوثيين لم يلتزموا وواصلوا التصعيد العسكري بإطلاقه صواريخ باتجاه المملكة، الامر الذى دفعها للرد على هذا الهجوم.
وأكد المصدر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لا يزال يدعم الحوار والحل السياسي للأزمة اليمنية.
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