شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 110 حالات جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 بالمملكة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1563 حالة إصابة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن 108 حالة من الحالات المسجلة اليوم كانت بسبب المخالطة؛ فضلًا عن وفاة مقيمين بالمدينة المنورة.

وأشار متحدث الصحة، إلى تعافي 50 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد إلى 165 حالة؛ فيما قال أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم 801 ألف وعدد المتوفين 38 ألف حالة.