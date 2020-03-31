شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار على الحدود الشمالية والجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الأمطار على الحدود الشمالية والجوف. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الأمطار على الحدود الشمالية والجوف. وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وأكدت أن حالة الطقس ستستمر حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

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