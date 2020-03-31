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مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة من موجة الغبار المستمرة على المنطقة

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لاستمرار تأثر منطقة نجران بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وشددت على اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة حفاظاً على سلامتهم وارتداء الكمام الطبي في حال الخروج ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار.

وأهابت المديرية بضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً ،والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم ، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار ، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة، متمنين للجميع للسلامة.

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