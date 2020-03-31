«كبار العلماء» عن الأمر الملكي بتقديم رعاية مصابي كورونا مجانًا: صورة للتكافل الحسي والمعنوي

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الرعاية الطبية مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن هذا الأمر الكريم ينطلق من قيم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه الكريمة، ومما تأسست عليه هذه الدولة المباركة التي جعلت التكافل بين أفراد المجتمع أسلوب حكم منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز.

وأضافت الأمانة العامة، إن "أمره الكريم صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي الذي تنعم به بلادنا ولله الحمد، ويضيف بعدًا متميزًا في الأمن الاجتماعي؛ ينعكس أثره الطيب المبارك على المواطن والمقيم على حد سواء، سائلين الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولحكومتهما الرشيدة التوفيق والإعانة، وجزيل الأجر والثواب".

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