نجران.. نقاط للفرز البصري في مراكز التسوق الغذائي لمكافحة كورونا

كثّفت صحة نجران إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث تمت إضافة نقاط للفرز البصري والتوعوي في مراكز التسوق الغذائي، للتأكد من سلامة الجميع وتوعيتهم بالطرق الصحية لاستخدام أدوات مكافحة العدوى.
وأوضحت صحة نجران، أن الإجراءات الوقائية استهدفت أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك تحت إشراف كوادر صحية مؤهلة، لتقديم خدمات الفحص والتوعية لمرتادي الأسواق من المتسوقين والعاملين، وتوعيتهم بأهمية غسل اليدين بشكل مستمر وتجنب المصافحة وحضور المناسبات الاجتماعية واختيار أوقات مناسبة للتسوق لتجنب الإصابة بأي أمراض لا سمح الله.
يذكر أن صحة نجران اتخذت تدابير احترازية منذ وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، شملت تخصيص 4 نقاط للفرز البصري والتوعوي في مداخل مدينة نجران لفحص القادمين للمنطقة، كما خصصت منطقة للفرز البصري داخل المدينة بجوار مستشفى الملك خالد، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 9100 شخص.
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