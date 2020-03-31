«سعود الطبية» تستقبل 7486 مكالمة واستشارة خلال أسبوع

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى، عن استقبالها 7486 مكالمة عبر مركز الاتصال خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن المكالمات كانت تتعلق بالمواعيد والاستشارات الطبية، والاستفسارات العامة، وذلك بعد إعلان المدينة عن إيقاف جميع المواعيد بدءًا من الأسبوع المنصرم ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المدينة، أن 793 مكالمة تم تحويلها للأطباء للإجابة على الاستشارات الطبية، و969 طلبًا للحصول على مواعيد جديدة، و2113 من طلبات تعديل المواعيد، و135 طلبًا لإلغاء المواعيد، و1449 استفسارًا عن المواعيد، إضافة 2820 مكالمة تتعلق بالاستفسارات العامة، من ضمنها 613 مكالمة اطمئنان على المرضى المنومين.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية، إلى أن مركز الاتصال مفعل على مدار اليوم لاستقبال المكالمات والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات، وتغني المراجع عن الحضور للمدينة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا Covid-19.

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