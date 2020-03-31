بالفيديو.. «عاجل» ترصد توافر السلع والمنتجات بالمتاجر

وثقت «عاجل» عبر لقطات مصورة، توافر السلع بمختلف أنواعها داخل العديد من الأسواق التجارية ومحلات السوبر ماركت بالرياض.

وأظهرت اللقطات المصورة التي تم التقاطها من داخل أحد الأسواق التجارية في الرياض، امتلاء أرفف الأسواق التجارية ومحلات السوبر ماركت بالسلع الغذائية والمنتجات التي يحتاجها المواطن.

وقبل أيام، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة "عبدالرحمن الحسين"، أن فرق الوزارة تقوم بالعمل على التحقق من استمرارية كافة المواد في منافذ البيع، خاصة الأغذية واللحوم والأسماك، لضمان توافرها للمواطن والمقيم.

وشدد «الحسين» على أن مخالفة التلاعب أو رفع الأسعار «خط أحمر»، لا تتغاضى عنها الوزارة ولن تقبل بها، وتتابعها فرق التفتيش التابعة للوزارة.

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