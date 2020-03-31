بالفيديو.. أستاذ فيروسات يتوقع انتهاء كورونا في السعودية خلال 4 أشهر

توقع أستاذ علم الفيروسات الدكتور «فهد المجحدي»، انتهاء فيروس كورونا بالمملكة في فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، رابطًا ذلك بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقال الدكتور المجحدي، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن هذه الفترة تعتمد على المواطنين ومدى تطبيقهم للإجراءات الاحترازية، وكذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وحذر أستاذ علم الفيروسات من إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى بعد انحساره، مؤكدًا أن هذا الأمر يخضع لعدة عوامل منها الوعي المجتمعي واستعداد القطاع الصحي.
كما توقع «المجحدي» التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر من الآن.
كورونا.. حرب بيولوجية
وحول حقيقة ما يشاع من أن كورونا هو نتيجة لحرب بيولوجية بين بعض الدول، أو أنه ضمن حروب الجيل السادس، قال الدكتور المجحدي، إن هذه المزاعم خاطئة لعدة أسباب، أولًا: لقد تم التوصل إلى أن التتابع التسلسلي يشابه الفيروس الموجود لدى الخفافيش وهو مشابه في 95 بالمائة منه.
وأضاف أن الأمر الثاني هو: تم التأكد من عدم وجود جينات إضافية بفيروس كورونا المستجد، تزيد من ضراوة المرض، وثالثًا: أن الفيروس انتشر في كل دول العالم وهو ما ينفي نظرية «المؤامرة».
وحول أن الخفاش مصدر الفيروس، قال الدكتور المجحدي، إن الخفافيش ليست عائلًا لـفيروس كورونا فقط، بل إنها «مستودع» لعدد كبير من الفيروسات، يسمح بتكاثرها في جسده، لكنه لا يتأثر بها ولا تصيبه بالأمراض.
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