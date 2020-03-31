7 آلاف جولة رقابية لأمانة المدينة على الأسواق التجارية ومراكز التموين

تتواصل الجولات الرقابية والصحية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة، على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضراوات؛ للتأكد من مطابقتها والتزامها للاشتراطات الصحية.
وبلغت الجولات التي نفذتها الأمانة في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قِبل مختلف القطاعات الحكومية، للحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، 7000 جولة رقابية و817 جولة للإصحاح البيئي في أكثر من 1500 موقع بمشاركة 6000 كادر.
ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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