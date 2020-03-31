حساب المواطن: صرف الدعم على الآيبان القديم لحين التحقق من الجديد

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع عند تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، مشيرًا إلى أنه يتم صرف الدعم على الآيبان القديم لحين التأكد من الآيبان الجديد.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 مارس، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر مايو، ويتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًا على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين، بأنه قام بتغيير الآيبان منذ 3 أسابيع، وحتى الآن ما زال قيد التحقيق.

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