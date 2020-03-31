الحصيني: أمطار خفيفة وسريعة بعدة مناطق.. ليلة الخميس

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة وسريعة ليلة الخميس القادم، على أجزاء من وسط وشرق وغرب وجنوب المملكة.
وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إن فجر اليوم الثلاثاء، شهد أجواء باردة على الشمالية وشمال الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية وباردة نسبياً على الوسطى والشرقية ولطيفة على باقي المناطق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها للطقس اليوم الثلاثاء، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال للمملكة.
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