السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يقف على التدابير الوقائية والأمنية للحد من انتشار كورونا بالمحافظة



ظهران الجنوب 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

وقف محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم، على التدابير الوقائية والأمنية للحد من انتشار فيروس

وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تساهم في الحفاظ على سلامة الجميع، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا, مثنياً في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين باتباعهم التعليمات والارشادات.

// انتهى //

16:27ت م

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ظهران الجنوب 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسوقف محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم، على التدابير الوقائية والأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، كذلك التأكد من توفر المستلزمات الصحية والطبية، والمواد الاستهلاكية الأخرى، وتطبيقها للتعليمات الواردة من الجهات المعنية.وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تساهم في الحفاظ على سلامة الجميع، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا, مثنياً في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين باتباعهم التعليمات والارشادات.// انتهى //16:27ت م0130

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