السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُفعل مبادرة "ترشيد استهلاك الطاقة" بالخفجي



الدمام 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "ترشيد استهلاك الطاقة" أثناء ساعات منع التجول في محافظة الخفجي ، حيث قامت بإطفاء 2250 عمود إنارة ، بواقع 4500 فانوساً في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك حرصًا في الحفاظ على البيئة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية ، وفي إطار الجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس "

كما اتخذت الأمانة خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك من خلال الخطة التي نفذتها وأسهمت في توفير كميات كبيرة من الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية ، من خلال مساهمتها في مبادرة ترشيد الطاقة بتخفيض الإنارة بنسبة 100 % في الواجهة البحرية وجميع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية ، و تخفيض الإنارة بنسبة 50% في عدد من الشوارع الرئيسة والحيوية بمختلف أنحاء المحافظة ، حيث شملت كل من امتداد طريق الملك فيصل، وامتداد طريق الملك سعود، وامتداد طريق الأمير سلطان .

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام القطاع البلدي بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المقدرات الطبيعية والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومسقرة وصحية.

// انتهى //

16:22ت م

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الدمام 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسفعّلت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "ترشيد استهلاك الطاقة" أثناء ساعات منع التجول في محافظة الخفجي ، حيث قامت بإطفاء 2250 عمود إنارة ، بواقع 4500 فانوساً في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك حرصًا في الحفاظ على البيئة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية ، وفي إطار الجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار فيروس " كورونا " وضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية،كما اتخذت الأمانة خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك من خلال الخطة التي نفذتها وأسهمت في توفير كميات كبيرة من الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية ، من خلال مساهمتها في مبادرة ترشيد الطاقة بتخفيض الإنارة بنسبة 100 % في الواجهة البحرية وجميع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية ، و تخفيض الإنارة بنسبة 50% في عدد من الشوارع الرئيسة والحيوية بمختلف أنحاء المحافظة ، حيث شملت كل من امتداد طريق الملك فيصل، وامتداد طريق الملك سعود، وامتداد طريق الأمير سلطان .وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام القطاع البلدي بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المقدرات الطبيعية والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومسقرة وصحية.// انتهى //16:22ت م0129

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