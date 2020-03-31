السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُعقم 25 ألف موقع بمحافظة الخبر



الخبر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية، بتعقيم 25 ألف موقع في محافظة الخبر منذ انطلاق حملتها للتعقيم، توزعت على 40 حياً سكنياً في نطاق المحافظة بمشاركة 36 معدة وآلية، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية واستمراراً للجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس "

وأوضحت الأمانة، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بشكل مكثف عن طريق فرق عمل مؤهلة ومدربة على كيفية استخدام مواد التعقيم، مشيرةً إلى أنه تم تغطية ما نسبته 70% من مساحة محافظة الخبر، واستمرارها في العمل للانتهاء من 30% خلال أسبوع كحد أقصى، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد حفاظاً على الصحة العامة.

وأضافت أن حملات التعقيم شملت جميع الشوارع الرئيسية والحيوية والأحياء السكنية، والأسواق العامة والمباني التجارية وجميع الحدائق والمنتزهات والكورنيش والواجهة البحرية وألعاب الأطفال ودورات المياه، وجميع البراميل والحاويات المخصصة للنفايات، إضافة إلى المساهمة بتعقيم عدد من الإدارات الحكومية بالشراكة معها.

// انتهى //

16:14ت م

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الخبر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية، بتعقيم 25 ألف موقع في محافظة الخبر منذ انطلاق حملتها للتعقيم، توزعت على 40 حياً سكنياً في نطاق المحافظة بمشاركة 36 معدة وآلية، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية واستمراراً للجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس " كورونا " وضمن مبادرة القطاع البلدي.وأوضحت الأمانة، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بشكل مكثف عن طريق فرق عمل مؤهلة ومدربة على كيفية استخدام مواد التعقيم، مشيرةً إلى أنه تم تغطية ما نسبته 70% من مساحة محافظة الخبر، واستمرارها في العمل للانتهاء من 30% خلال أسبوع كحد أقصى، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد حفاظاً على الصحة العامة.وأضافت أن حملات التعقيم شملت جميع الشوارع الرئيسية والحيوية والأحياء السكنية، والأسواق العامة والمباني التجارية وجميع الحدائق والمنتزهات والكورنيش والواجهة البحرية وألعاب الأطفال ودورات المياه، وجميع البراميل والحاويات المخصصة للنفايات، إضافة إلى المساهمة بتعقيم عدد من الإدارات الحكومية بالشراكة معها.// انتهى //16:14ت م0125

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