السعودية اليوم/ محافظ أحد رفيدة يتابع توفر المخزون الغذائي واستقرار الأسعار في المحافظة



أبها 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

تفقد محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، يرافقه مدير شرطة المحافظة العقيد محمد البناوي، ورئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي اليوم ، السوق الرئيسي للخضار والفواكه والتمور.

وأوضح "المتعب" أن الجولة تهدف إلى الاطلاع على مدى التزام البائعين ومرتادي السوق بالإجراءات الوقائية ضد فيروس "

وأشار إلى أن الجهات المختصة في المحافظة ستواصل العمل الرقابي لجميع منافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من استقرار الأسعار وصلاحية التراخيص النظامية للمحلات وهويات العاملين، وكذلك زيارة مستودعات بيع "الجملة" والوقوف على توفر المخزون واستقرار أسعارها، إضافة إلى زيارة أسواق التجزئة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام العاملين بها بارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك تعقيم عربات التسوق.

وشملت الجولة كذلك تفقد العديد من الصيدليات والتأكد من توفر المعقمات والمطهرات، وجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

// انتهى //

16:13ت م

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أبها 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستفقد محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، يرافقه مدير شرطة المحافظة العقيد محمد البناوي، ورئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي اليوم ، السوق الرئيسي للخضار والفواكه والتمور.وأوضح "المتعب" أن الجولة تهدف إلى الاطلاع على مدى التزام البائعين ومرتادي السوق بالإجراءات الوقائية ضد فيروس " كورونا " وصلاحية المواد الغذائية المعروضة وجودتها ومتابعة الأسعار.وأشار إلى أن الجهات المختصة في المحافظة ستواصل العمل الرقابي لجميع منافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من استقرار الأسعار وصلاحية التراخيص النظامية للمحلات وهويات العاملين، وكذلك زيارة مستودعات بيع "الجملة" والوقوف على توفر المخزون واستقرار أسعارها، إضافة إلى زيارة أسواق التجزئة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام العاملين بها بارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك تعقيم عربات التسوق.وشملت الجولة كذلك تفقد العديد من الصيدليات والتأكد من توفر المعقمات والمطهرات، وجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.// انتهى //16:13ت م0124

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