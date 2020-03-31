السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ 1500 مهمة عمل ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين



الطائف 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع وبرنامج الصيانة الشاملة, 1500 مهمة عمل ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية على اللوحات الإرشادية، وإزاحة اللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة إشغالات مواقف السيارات التي تستخدمها المحلات التجارية بهدف حجز المواقف بدون مسوغ نظامي وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية الكبيرة والصغيرة وصيانة التمديدات الكهربائية ومضخات المياه والشفط بالأنفاق.

وأوضحت أمانة الطائف أن الإدارة عملت على استغلال فترة منع التجول في تنفيذ المهام، حيث نفذت الفرق الميدانية البرنامج الشامل للصيانة مستغلين خلو الشوارع من المارة والسيارات، وخصصت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة دوريات ميدانية تعمل خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة, مشيرة إلى أن البرنامج مستمر ليغطي كافة أحياء الطائف والشوارع الرئيسة, بالإضافة إلى ضواحي المدينة.

وبينت الأمانة أنه يتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين في البرنامج الشامل للصيانة قبل العمل الميداني وبعده، كما جرى توزيع حقيبة صحية شاملة على كل عامل ميداني تحتوي على المعقمات والكمامات والقفازات ووسائل السلامة اللازمة.

// انتهى //

16:08ت م

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